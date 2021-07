El enojo de Listorti con Los Nocheros: “Váyanse los cuatro a vivir a una isla”

Kike Teruel, el líder del conjunto folclórico Los Nocheros, afirmó que ninguno de los integrantes del grupo se va a vacunar porque “no tiene confianza”, pero que se cuidará de otra manera con “terapias alternativas”. Según sostuvo, su familia tampoco lo hará, pero aclaró que en caso de que sea obligatorio para que las bandas puedan salir a dar espectáculos en vivo a otros países sí lo harán.

Sus palabras generaron polémica y fueron repudiadas por José María Listorti quien realizó un duro descargo contra las personas antivacunas.

“No puedo entender como hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, comenzó diciendo el conductor en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Siguiendo con su relato, añadió: "El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad de rebaño y si no, váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia”.

“Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”, agregó.

Después aseguró: “No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid a lo mejor, que vean una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información. Ya la información la tienen por las redes sociales”, dijo al respecto.

“Yo estuve internado una semana y durante un día entero con fiebre, principio de neumonía pero grave, no tuve. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o intubada no me puedo quejar, no quiero pasar por el trastorno del aislamiento y la familia”. /Minuto Uno