Alertan sobre el mal uso o cobros de plus indebidos con la tarjeta Alimentar

Este jueves comenzó la distribución de tarjetas Alimentar a los nuevos beneficiarios de General Güemes y Rivadavia Banda Norte, como parte de la ampliación del universo de destinatarios del programa Argentina contra el Hambre, medida mediante la cual se incorporaron 30.642 nuevas tarjetas.

Al respecto y en diálogo con InformateSalta la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Verónica Figueroa, amplió los detalles desde la entrega de estas tarjetas que estaba encabezando en el Complejo Deportivo de la localidad de General Güemes.

“Estamos contentos y vemos mucha expectativa en la gente que viene a retirarlas, vinimos a Güemes para ser lo más federales posibles porque es lo que logró la tarjeta, llegar a todos los municipios siguiendo la lógica de atender a las familias con niños en situaciones vulnerables”, manifestó la ministra en primer lugar enumerando que Salta pasó de tener 800.000 tarjetas a superar las 100.000 con las 30.000 que se ampliaron ahora.

Sobre las entregas, dijo que estuvieron diagramando los operativos para evitar que haya la menor aglomeración posible de personas como tampoco contagios por la pandemia. “Estamos en espacios grandes, la semana que viene en Capital estaríamos en Artes y Oficios, estaremos publicando los cronogramas y renovando la comunicación semana a semana en caso de modificaciones, aunque el cronograma con los municipios ya está articulado”, destacó la funcionaria.

Ya sobre Alimentar, Figuera reflexionó que se trata de una política pública para llegar con la alimentación a los sectores vulnerables; a lo que agregó que más de $750 millones entran por mes con esta tarjeta que llega a los hogares para comprar alimentos. "Como política social es algo fuertísimo; pero lo que queremos es que la gente tenga trabajo y pueda comprar alimento”, enfatizó la funcionaria.

Algo no menor en lo que la ministra hizo hincapié es que la gente debe usar correctamente la tarjeta y de forma responsable. “Trabajaremos con los municipios para que eduquen y fomenten su buen uso, gracias a la sistematización podemos saber cuándo se la usa para comprar alimentos y cuándo no”, dijo Figueroa contando que estudios de Desarrollo Social de Nación indican que “al menos el 50% de las familias (que reciben la tarjeta) la usaban eficientemente para alimentos, el otro 50% la usan para otras cuestiones, compran alimentos y pañales que, si bien se entiende la necesidad o dificultad, no corresponde”.

Por último agregó que la gente no debe dejar que en los comercios les cobren plus o recargos por el uso del plan. “Vamos a trabajar para que exista esta dificultad de quienes cobran incrementos, porcentajes por usar la tarjeta, la gente debe saber que no le tienen que cobrar plus ni se las deben retener, sabemos que en el interior hay quienes han retenido tarjetas, no corresponde y se debe denunciar”, concluyó.