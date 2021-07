Para evitar más muertes en rutas y calles, proponen enseñar educación vial en las escuelas

En los 7 meses que lleva este 2021 signado por el coronavirus no debemos ignorar la otra pandemia que nos viene acechando hace algún tiempo en materia de siniestralidad vial, hoy Salta lleva 1000 víctimas fatales. Un caso terrible nos conmocionó este jueves donde 6 personas de las 7 que participaron del siniestro perdieron la vida, de las cuales 5 pertenecían a una misma familia.

El médico Bernardo Biella, candidato a Diputado por Salta Independiente, dialogó con InformateSalta y se mostró conmovido por la situación, a la vez que apuntó a la necesidad de empezar a trabajar en materia de Seguridad Vial desde las Escuelas.

"El tema de la Educación vial estamos en falencia, es fundamental y nosotros hemos dejado de generar este impacto de Educación vial a través de talleres en los colegios. Lo que nosotros aprendimos cuando eramos chicos generaba la capilaridad, esto ha desaparecido", indicó.

El candidato dijo que fundamental sentar las bases de la Educación Vial desde las escuelas teniendo en cuenta que para los adultos es más difícil re aprender la Educación Vial.

"Si tengo mi hijo sentado atrás, que me dice papá el semáforo está en rojo, no pases, y seguramente voy a pisar el freno. Necesitamos programarnos para salir, no salgamos a ultima hora. Las reglas viales están para respetarlas" concluyó.