Alegría y alivio, las primeras sensaciones de los adolescentes vacunados contra el COVID en Salta

En el primer día de la habilitación de la campaña de vacunación COVID-19 para menores de 12 a 17 años con comorbilidades, InformateSalta visitó las instalaciones del Hospital Materno Infantil, sito en Av. Sarmiento 1301, uno de los principales centros donde se lleva adelante la inoculación a adolescentes.

Alegría y alivio fueron las sensaciones más comunes entre los jóvenes inmunizados contra el coronavirus. “Sentí un poquito de dolor, pero estoy bien, me trataron muy bien, me explicaron los síntomas, me dijeron que iba a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo”, sostuvo Celeste, de 15 años, quien asistió acompañada por su madre.

“Es necesario que tenga la vacuna para protegerla más que nada, nosotros ya nos vacunamos, no veía la hora que salga la vacuna para ella, el domingo sacamos el turno, y ayer me llegó el mensaje, así que bueno, felices, contentos”, expresó su mamá.

Seguidamente, dialogamos con Lourdes, de 17 años, quien invitó a los jóvenes a anotarse y acceder a la vacunación. “Me sentí bien, no es nada del otro mundo, no duele nada, vine con mi papá. Mi enfermedad previa es asma bronquial, el turno lo saqué el domingo, y me lo dieron para hoy, no me dolió nada”, sostuvo.

Luego habló Iván, de 15 años, quien tiene un problema asmático. “Creo que es una obligación venir a vacunarse, vine con mi vieja”, indicó.

Y uno de los testimonios más conmovedores fue de Claudio, de 14 años, quien acompañado de su fiel amigo Woody, envió un emocionante mensaje. “Me puse la vacuna para cuidarme, para que no me agarre el virus, y para que el mundo esté sano, sin virus, sin pandemia, sin nada”

“Él me acompañó para que no me duela mucho el pinchazo, él es mi compañero para siempre", dijo sobre el protagonista principal de Toy Story.

Sin poder ocultar su felicidad, su madre cerró la ronda de testimonios. “Tenga una felicidad tremenda, él tiene obesidad y mi otro hijo discapacidad, era fundamental que puedan vacunarse”.