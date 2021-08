Es paciente oncológica, no consigue remedios para su tratamiento y pide la ayuda de los salteños

Rosa Margarita es una salteña que está necesitando de nuestra ayuda para poder conseguir los medicamentos que le están faltando para poder tratarse contra el cáncer que está batallando, batalla que podrá enfrentar con mayor dureza gracias a los corazones solidarios que puedan asistirla.

Esta mujer dialogó con InformateSalta donde contó su situación: desde julio del año pasado viene luchando contra un cáncer de mama, cuyo tratamiento de quimioterapia no pudo seguir la rigurosidad por problemas en su atención. “A veces iban, a veces no”, como también porque la medicación no llegaba a tiempo.

A raíz de esto, su cáncer se hizo metástasis en los huesos del pecho, de la espalda, de la pelvis y de la columna. Si bien fue hasta Buenos Aires para hacerse tratar y recibir otra atención, le recomendaron que siga adelante su tratamiento en Salta, pero ahora está necesitando la medicación la cual no está llegando.

“Estos tres medicamentos los tengo que tomar durante un mes, todos los meses los tengo que buscar, a mí me dan dos años de vida, si el medicamento lo sigo como corresponde y mi cuerpo me ayuda, me dan 5 años y más”, contó Rosa a este medio sobre la importancia de lo que necesita conseguir.

Estos medicamentos no están llegando a Salta y en la farmacia salen muy caros, uno de ellos “por farmacia me sale $400.000 y es el más eficaz en mi tratamiento, es por eso mi urgencia, yo ya tengo que estar medicada, hace 3 meses que no me puedo medicar”, agregó la mujer a InformateSalta.

Los remedios que está buscando son:

- Letrozol 2.5 comp x 30

- Ibrance 125 mg caps x 21

- Zoledronico 4 mg amp x 1

“Pido esta colaboración, si alguna persona le quedó esta medicación para hacerme el tratamiento, si me la pueden conseguir”, solicitó Rosa a aquellos corazones solidarios para que puedan ayudarla. Ella está quedándose en Salta Capital, en la casa de su hermano ubicada en calle Moldes 888. También se pueden comunicar al celular 387- 3636760.