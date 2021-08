Reforma de la Constitución, las posturas de Gastón Galíndez y Fernando Lardies

Las elecciones del domingo 15 de agosto tendrán una particularidad, los electores deberán elegir los Convencionales Constituyentes que tendrán la labor de debatir la Reforma Constitucional, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobada por la Legislatura provincial.

Sobre este tema, en InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, el abogado y apoderado del Partido Justicialista, Gastón Galíndez y el candidato a Convencional por el Frente Juntos por el Cambio +, Fernando Lardies, mantuvieron un tenso cruce por la postura que sostiene cada uno.



A su turno, Galíndez destacó que es la primera vez en la historia de Salta que la política intenta limitar a la política. “El debate surge a instancias de una propuesta y plan de gobierno, de una propuesta de campaña, política de Gustavo Sáenz. Los convencionales serán quienes terminen de darle la puntada general, pero hay un marco general de coincidencias de limitación a la política”, dijo.

Asimismo, consideró que es el único momento válido para hacerlo. “El gobernador hizo un compromiso, no una promesa. Que la noticia en general esté apática de leer noticias políticas, no significa que no haya sido el momento oportuno. Es el momento en el que el puede y debe cumplir con su compromiso”.

Sobre los jueces de Corte, indicó que deben ser elegidos por intervalos diferentes a la elección del gobernador, con la posibilidad de una reelección y la jubilación a la edad que corresponde. “Es una limitación y es un debate que van a tener que dar los convencionales en el marco de lo que tiene que ver con una reforma judicial más profunda pero que empieza por la Corte”.

Por su parte, Fernando Lardies, opinó que la ciudadanía quiere que los políticos tengan un solo mandato sin reelección. “Es lo que proponemos nosotros. Quizás una reelección podría estar más justificada en el caso de un legislativo, tanto en lo municipal como provincial, es decir, diputados, senadores y concejales, porque no utilizan la caja, pero no en el caso de los cargos ejecutivos, es decir gobernador e intendente”.

Su espacio también propone la incompatibilidad entre el gobernador y el vicegobernador para sucederse recíprocamente y la prohibición de sus parientes como los de los ministros de gobiernos para postularse únicamente en el próximo periodo y que después si puedan hacerlo.

“También proponemos que el gobernador, vicegobernador y los ministros de gobierno no puedan postularse para un cargo electivo, nacional, provincial ni municipal sino después de un año de dejado el cargo”, expresó.

En cuanto a los jueces, aseveró que la propuesta de Juntos por el Cambio + es la de cambiar la formación de designación de los magistrados para que sea más transparente y cambiar en la duración de sus mandatos.