Ua multitud recibió a Valentina Raposo, la Leona salteña

Su arribo al aeropuerto salteño era largamente esperado. Muchos se dieron cita a lo largo del recorrido que iba a hacer a bordo de una autobomba para saludarla y homenajearla.

Y así sucedió. Fue el propio gobernador Gustavo Sáenz quien se dio cita al Martín Miguel de Güemes y le dio la bienvenida oficial a suelo salteño a Valentina Raposo, tras su gran paso con las Leonas en las olimpíadas Tokyo 2020, donde se alzó con la medalla de plata, y con 18 años se convirtió en la segunda argentina más joven en ganar una medalla. Y un dato no menor, es la primera salteña que gana una medalla olímpica.

Por eso la cantidad de gente que estaba presente, a los largo de todo el recorrido, con banderas y carteles para hacerle sentir que lo que hizo nos llena de orgullo como Salteños.

Mientras, Valentina no podía creer lo que vivía, no imaginaba la pasión que despertó en los argentinos en general pero a los Salteños en particular. No paraba de saludar y llorar, las lágrimas y las palabras de emoción brotaban de la Leona salteña, que guardará para siempre en su memoria esta cálida recepción. Lo que hizo del otro lado del mundo dejó en alto lo que el deporte significa, y que de Salta cuando las cosas se hacen bien pueden surgir valores que trascienden estos límites.

"Estoy muy emocionada, gracias por todo", dijo a los micrófonos presentes.

Bienvenida a Salta Valentina, gracias a vos por todo lo que hiciste y nos diste.