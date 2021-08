Con lágrimas, la leona salteña Vale Raposo agradeció a Salta tras lograr la medalla de plata

Desde el inicio de los Juegos Olímpicos, Valentina Raposo, la salteña que se lució en la selección de "Las Leonas" agradeció entre lagrimas la posibilidad de vivir una experiencia única con tan solo 18 años.

En Salta las muestras de afecto y apoyo fueron muchísimas. "Estoy supe feliz. No puedo creer todo lo que me pasó este año y terminarlo de esta manera una locura. En Salta están todos locos, las chicas se juntaron a verlo, las chicas del club, mi familia, no puede creer. Me llegaron muchísimos mensajes y me llenó de orgullo", dijo.

Entre lagrimas Valentina agradeció a su hermana que le dio hospedaje en Buenos Aires, familias y amigos que la acompañaron en este camino. "Estoy súper agradecida por poder formar parte de este equipo fue algo único" cerró.