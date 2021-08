Dolor, pesar y el pedido de #NiUnaMenos en las redes por el femicidio en B° El Tribuno

Sigue la conmoción en la ciudad de Salta, más precisamente en la zona sur de la Capital, a raíz de este femicidio que enlutó al barrio El Tribuno luego que un sujeto atacara a una joven quien falleció cuando era llevada al hospital para su socorro, mientras que el agresor se quitó la vida.

Según pudo conocer InformateSalta del hecho ocurrido en calle La Gaceta al 2400, la víctima se llamaba María Mercedes Urzagaste, mientras que el atacante era Eduardo Gómez de 67 años. Fue en la entrada de la casa cuando Eduardo sacó un cuchillo y le dio al menos tres puñaladas en la zona de cuello, pecho y abdomen, la dejó tirada e insólitamente se subió al techo y despareció ante la mirada atónita de los testigos.

En medio de la congoja, las muestras de dolor también llegaron a las redes sociales con mensajes de dolor, de despedida para María, pedidos de justicia para que el caso no quede impute y repitiendo el grito de #NiUnaMenos.

“Fui testigo del amor que sentía por ellos, me consta su dedicación en la crianza. No puedo creer lo que pasó. Descansa en paz María, me entristece mucho su partida señora, Dios la tiene en su gloria”, reza un posteo en Facebook con la foto de la joven, mientras que en otro se lee: “Con mucho dolor en nuestros corazones, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y a cada ser querido de María, madre de uno de nuestros queridísimos niños del club”.

“Lamento doblemente la perdida de Maria, fuiste una mujer muy soñadora, responsable y comprometida con cada compañero, que dolor terrible es tener que dar está noticia”, es otro de los sentidos mensajes. También hay lugar para descargos como: “Graciela Flores, Nancy Villa, Macarena Blanco Domínguez, Fabiola Echenique, Nancy Rodríguez, Jessica Solís, Lorena Vique, Rocío Gonzalez, María Urzagaste, no son sólo nombres, son familias destrozadas, NI UNA MENOS”.