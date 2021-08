Por segundo año, salteños lamentan con pesar no poder viajar a la fiesta de Urkupiña

Este domingo será un día intenso para los salteños, entre las elecciones legislativas y los agasajos a los más pequeños pero también será una jornada especial para los cristianos quienes venerarán a la Virgen de Urkupiña, nuevamente en un contexto especial por la pandemia.

Para esta época era común la salida de viajes hacia Bolivia con delegaciones de salteños pero, por segundo año consecutivo, las honras deberán ser en casa esperando la posibilidad de viajar cuando se pueda a orar a la imagen.

Al respecto InformateSalta dialogó con Rubén Zapata, uno de los devotos de la virgen y organizador de viajes hacia Bolivia quien lamentó no poder concurrir a la fiesta por segundo año consecutivo. “Lamentablemente es otro año más que no podemos viajar, íbamos todos los años con la gente, los peregrinos, el 12 viajábamos para la fiesta grande del 15, el año pasado no viajamos por la pandemia y este año tampoco podremos ir”, manifestó.

A esto recordó que en 2020 Salta iba a ser la encargada de la fiesta pero no se pudo hacer. "A mí me habían nombrado el ‘padrino’ de la fiesta y tuvimos que guardar todos los preparativos” al no poder concretarla.

Como organizador de los viajes hacia la fiesta religiosa en Bolivia, Zapata recalcó que la gente estuvo consultando esperanzada en poder asistir. “Estuvieron consultando, hace 12 años que vamos con mi empresa, en febrero mucha gente comienza a pagar sus cuotas para viajar en agosto” pero entre la pandemia, los costos y los impuestos al dólar, hay pesar entre los fieles.

“Hay una pequeña luz como para viajar el 19 de noviembre, si bien no es la fiesta grande, la gente quiere ir para verla a la ‘mamita’ y pedirle por todo lo que estamos pasando”

No obstante Zapata enfatizó en el crecimiento de la devoción en la comunidad salteña hacia la Virgen de Urkupiña. “Quieren ir a verla, a rezarle, agradecerle por todo más que pedir, la fe creció mucho porque mientras más necesidades hay, la gente busca refugio en la religión, ha crecido la fe y también el turismo religioso”, expresó.