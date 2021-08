Elecciones: Salta no impedirá votar a quienes tengan fiebre

No hay protocolo que lo no contemple: toda persona debe tomarse la temperatura a la hora de ingresar a cualquier establecimiento, sean comercios, lugares deportivos, escuelas. Lo mismo ocurrirá este domingo en los comicios, ya que se estipuló que en cada establecimiento tendrá una persona encargada de tomar la temperatura de los votantes. Sin embargo, el secretario Electoral, Pablo Finquelstein, aseguró que “la fiebre por sí sola no es suficiente para tener a la persona como enferma”, por lo que las personas que tengan solo este síntoma deben cumplir con su deber cívico.

Finquelstein explicó por FM Aries que según Epidemiología de la Provincia, para ser considerado sospechoso se debe tener al menos dos síntomas compatibles con Covid 19, como tos o dolor físico. De este modo, podrán votar quienes tengan hasta 37,5° y al mismo tiempo, serán considerados de prioridad para que puedan sufragar sin esperas y se retiren a sus domicilios.

“El protocolo marca que deben votar con prioridad. El veedor judicial lo acompañará a la mesa para que vote de manera rápida y se le van a tomar los datos para comunicarlo a la Dirección de Epidemiología y tengan su seguimiento”

También Finquelstein precisó que no habrá vacunación ni testeos adentro de los establecimientos de votación y recordó que nos encontramos en tiempo de veda, por lo que está prohibida cualquier actividad proselitista.