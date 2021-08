Polémica por la autorización de votar con fiebre: “Nadie debe circular con síntomas”

Tras las declaraciones del secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, quien aseguró que éste domingo, podrán votar las personas que tengan fiebre, InformateSalta dialogó con el gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, para conocer su opinión.

“Desconozco las declaraciones de Finquelstein pero una persona con fiebre no debería estar deambulando, debería estar en su casa con todos los signos de alarma encendidos y someterse a un hisopado. Una persona con síntomas no puede estar deambulando y mucho menos debería estar en un lugar donde hay aglomeración de gente”, dijo.

Las polémicas declaraciones de Finquelstein indican que una persona con fiebre debe votar con prioridad. "El veedor judicial lo acompañará a la mesa para que vote de manera rápida y se le van a tomar los datos para comunicarlo a la Dirección de Epidemiología y tengan su seguimiento”

El médico aseguró que desconoce los detalles del protocolo actual para las elecciones, “pero desde el punto de vista científico y médico no es lo que corresponde, no se sugiere en ninguna parte del mundo. No se puede permitir deambular a una persona con fiebre”.

Nallar explicó que precisamente el fin de tomar la temperatura es aislarla inmediatamente a la persona si presenta fiebre. “No puede haber un doble mensaje. Lo más probable es que si tiene COVID termine contagiando al veedor que lo acompaña a votar”.