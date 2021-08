Analizan que la procesión del Milagro sea en auto y con poca gente

Aunque no lo parezca ya pasó la mitad de agosto y, en menos de un mes, tendrá lugar la celebración religiosa más importante de la provincia que es la fiesta del Milagro la cual todavía es una incertidumbre, por cuanto a si se realizará o no la procesión.

Desde el Arzobispado de Salta ya confirmaron que no habrá peregrinaciones este 2021 imitando lo ocurrido el año anterior, con el pesar de los fieles de no poder caminar otra vez al encuentro de sus Santos Patronos. A su vez fue el padre Daniel Ochoa, vocero de la Catedral, quien planteó el debate sobre si habrá procesión o no para el tiempo post-electoral.

Al respecto de este tema y en diálogo con Canal 9 Multivisión, quien habló fue el ministro de Salud y presidente del COE, Juan José Esteban, recalcando que el Milagro deberá tratarse como corresponde pero planteó una alternativa para alguna procesión este 15 de septiembre.

“Se está trabajando, la curia con buen criterio epidemiológico dijo que no a (la recepción de) los peregrinos”, manifestó en primer lugar para continuar que habiendo “presenciado la procesión de San Cayetano, del Perpetuo Socorro, en auto y con las imágenes bien cuidadas, las familias acompañando las imágenes, las motos en la periferia, con las personas con barbijo” es una posibilidad.

“Se me ocurre, es un pensamiento que ‘lo tiro’, sería buena una procesión de esa manera”, pensó el doctor al respecto enfatizando que “es un pensamiento, después de haber visto al Perpetuo Socorro y San Cayetano”, cuyas procesiones fueron a bordo de vehículos.

Esteban se atajó que, incluso siendo ésta una posibilidad, deberá analizarse en profundidad como ser el número de autos a participar por detrás de las imágenes, por ejemplo, o el recorrido. “Es un tema para hablar, es un pensamiento que tengo, tendremos que trabajarlo con la curia y la gente destinada a ese tema”, concluyó.

Cabe recordar que el cronograma oficial de actividades por el Milagro 2021 difundido por el Arzobispado figuran el rezo de la novena, la renovación del pacto de fidelidad y las misas para el triduo de septiembre, junto a un concierto de campanas pero no se anticipa alguna posibilidad de la procesión centenaria.