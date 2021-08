“Te tiraron esta llave”, la extraña situación que vivió una salteña mientras iba en su auto

Una salteña, como todas las mañanas, salió a trabajar, se subió a su auto y en su camino vivió una situación extraña y que sirve de advertencia. Dos hombres la hicieron descender del vehículo con excusas, pero afortunadamente pudo escapar.

En diálogo con InformateSalta, la joven detalló que todo ocurrió alrededor de las 8:30 mientras circulaba por calle Alvear. En la esquina con General Güemes, un hombre desde una esquina le hacía señas cómo que ocurría algo con su vehículo. Lo ignoró y siguió, en la cuadra siguiente otro sujeto le hace la misma seña, entonces decidió frenar.

“Me bajo, automáticamente viene el que estaba ahí y viene el otro de atrás, los dos juntos. Me dice una persona te tiró algo, agarra esto que te voy a dar, que era una llave, que la agarra como de la calle. Me agarra del brazo y me quiere llevar, te voy a mostrar quien es el que te tiró esto. Yo escucho que el otro empieza a hablar, no sé si eran colombianos o venezolanos, pero no eran argentinos”, detalló.

En ese momento, ella se dio cuenta que era un complot, logró soltarse, subirse rápidamente de nuevo al automóvil y siguió. “Inclusive de los nervios me lleve la llave que me dio porque no entendía nada. Seguí y me fije si me faltaba algo del auto, no me robaron nada, no se si no tuvieron tiempo. Veo que la puerta del acompañante estaba mal cerrada. Pensé también que quizás quisieron robarme el auto”, expresó.

Si bien para ella sólo fue un susto, quiso compartir la historia con InformateSalta de manera tal de advertir a otras personas sobre el accionar de personas extranjeras que estarían actuando con fines delictivos en el centro de la ciudad.