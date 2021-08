Concejales divididos por las fotomultas: Pontussi a favor, Alurralde en contra

El convenio que firmó la Municipalidad de Salta con la empresa CECAITRA para el regreso de las famosas fotomultas en la ciudad divide las aguas en el Concejo Deliberante. El cuerpo aprobó la suspensión total hasta que se revean cuestiones contractuales.

En InformalteSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, los concejales Susana Pontussi y Santiago Alurralde, mantuvieron un acalorado debate por la aplicación de las mismas. Si bien ambos creen que la idea en si es buena, no coinciden en la forma en la que se pretenden implementar.

A su turno, Susana Pontussi, consideró que las cámaras son fundamentales, sobre todo en los puntos más críticos de la ciudad, para que los automovilistas aprendan a mermar la velocidad, tal como lo hicieron cuando funcionaban tiempo atrás.

“Creo que puede llegar a ser una solución importante al tránsito de la ciudad de Salta más allá que en el Concejo Deliberante hemos debatido otras cuestiones administrativas que tiene que ver con este convenio. Se habían dado de baja porque no estaban homologadas. En su momento el problema y la no eficacia de las fotomultas era porque no estaban homologadas las cámaras. Hoy con esta empresa, una de las cuestiones que está asegurada es que están homologadas. Sería distinto”, dijo.

Para ella, las cámaras son legítimas aunque aún resta conocer el dictamen del Tribunal de Cuentas. “Una vez implementado, está establecido las fases, esto no es algo de hoy para mañana, hay una serie de fases, donde hay capacitación al personal municipal, está el tema de campañas, el tema de la señalética y yo creo que hace falta urgentemente empezar a dar el primer paso”, expresó.

Por su parte, Santiago Alurralde, recordó que las cámaras forman parte de un sistema que no funcionó en Salta y cuestionó que particularmente esta empresa tiene causas judiciales abiertas en otras ciudades del país.

“Si vamos a trabajar de manera aislada, no vamos a generar resultados positivos. Si lo acompañamos con buena señalética, con calles en buen estado, con información, con educación, con concientización, con un control real y genuino, no solo de fotomultas, sino un equipo preparado, idóneo, con grúas, con distintas pinturas que se requieren en la ciudad, con un control que te genere confianza, verdaderamente ahí quizás empecemos a tener un sistema o por lo menos resultados distintos”, manifestó.

Asimismo, aseguró que hoy las cámaras no están funcionando, va a haber un plazo para hacer pruebas pero primero se tiene que rever cuestiones del contrato propiamente dicho. “Se pide el freno para que se reanalice, pase lo tiene que pasar con el Tribunal de Cuentas, el juez de falta va a decir si esa multa vale o no, que no estaba anoticiado. ¿Queremos que esto funcione o queremos que sea una puesta en escena para que el salteño haga un poco más de caso o va a ser un trabajo administrativo que en definitiva nunca te va a llegar una sanción? Porque eso va a quedar juntando tierra en el Tribunal de Faltas porque no hay recurso humano, no hay gente preparada para tomar estas decisiones y para juzgarte. Van a ser legales, legítimas estas multas”, indicó.