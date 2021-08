Durand Cornejo en Sin Vueltas: "Mi compromiso es no representar ningún partido de Buenos Aires"

Tras las elecciones provinciales del 15 de agosto, las urnas se alistan para las Primarias, Abiertas y Obligatorias del 12 de septiembre para elegir los candidatos que podrán participar de las elecciones legislativas nacionales de noviembre y conformar el nuevo Congreso.

Uno de los precandidatos a diputado nacional es Guillermo Durand Cornejo, por parte del frente Unidos por Salta quien estuvo dialogando con Sin Vueltas de InformateSalta analizando su participación en estos comicios.

“Mi compromiso fundamental es no representar a ningún partido político de Buenos Aires y mucho menos ir a defender a ningún presidente de la nación o gobierno nacional”, sentenció directamente agregando que “a mí me votan en Salta, no en la ciudad de Buenos Aires y lo digo a esto porque he visto con mucha tristeza, no de ahora sino de siempre, que los salteños llegan a Buenos Aires y enseguida se hacen porteños”, criticó.

Durand Cornejo, quien ya estuvo en el Congreso representando a los salteños, aseveró que el contexto de trabajo es difícil, más ahora dada la fuerte división política con la que se encontraría si llegara al cargo. “Tenemos dos grietas, ese tiene que ser el reto nuestro, terminar con los odios entre los argentinos y no voy a hacer caso a las provocaciones, ni en campaña ni en Buenos Aires en la tarea, no me voy a montar en ninguna grieta porque estamos sufriendo mucho los argentinos” por esta división, consideró.

“Estoy muy triste con el kirchnerismo porque ha instalado el odio en este país”

Por otra parte el precandidato habló del espacio político por el que participa, afirmando: “Unidos por Salta representa a la provincia y a los salteños, yo lo he apoyado al gobernador Sáenz y los partidos que me apoyan ahora son los mismos que apoyaron al Sáenz para llegar a donde está, o sea que no hubo ningún cambio”, rescató.

Durand Cornejo también habló del conflicto docente. “Desde hace años digo que los docentes tienen que ser los funcionarios mejor pago del Estado, todos los años hay problemas con el aumento que se le da a los docentes, yo los apoyo pero me parece terrible por parte de los gobiernos y de un sector de la docencia, que del tema de la calidad educativa no se dice una palabra”, puso sobre la tema de debates que deben darse.

Por último y sobre la problemática de la falta de empleo, fue muy duro al indicar: “No va a haber generación de empleo mientras siga el gobierno que tenemos, diciendo y haciendo las cosas que viene haciendo, se vienen llenando la boca que generan empleo y no hacen nada para generarlo”, les recriminó.