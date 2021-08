Tremenda revelación de L-gante tras hablar por primera vez sobre la relación con su papá

Este sábado Andy Kusnetsoff recibió en su programa PH Podemos Hablar a diferentes famosos que se animaron a contar y mostrar su faceta más íntima, revelando sus historias de vida y mostrándole a la audiencia “el lado b” de cada uno.

En su programa el conductor recibió a la actriz Andrea Pietra; el cantante L-Gante; Sabrina Garciarena actual protagonista de la obra Madres; el conductor Claudio Rigoli y la periodista Agustina Casanova.

En un momento sumamente emotivo el cantante de cumbia L-Gante pasó al punto de encuentro para hablar de su infancia, su vida y en ese momento surgió el tema de cuál y cómo era el vínculo con su padre.

"Yo siempre estuve con mi mamá solamente. Mi viejo de chico ni cabida, se fue así de la nada", comenzó diciendo el cantante de 21 años y agregó: "Igual ni un problema".

Ante la respuesta del artista Andy consultó: "No pintó. Se fue a la mier... ¿no sabés ni dónde está ni nada o hablás algo?". Ante la consulta L-Gante respondió: "Hace poco contacté con mis hermanas de parte de mi padre, y lo puedo contactar, pero ya está".

"Soy grande, no voy a decir algo que no es. Capaz si algún día estoy libre voy y como un asado, todo, pero ya estoy hecho. De él no aprendí nada", sostuvo el cantante quien aprovechó el momento para halagar a su mamá.

"De mi mamá aprendí todo. Además de ser mi mamá, yo no la quería defraudar. No me comí las cagadas a pedos ni me fajaron ni nada, pero por mi propia cuenta me di cuenta de que no la tenía que hacer renegar", cerro. /Pronto

MIRÁ EL VIDEO: