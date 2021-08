En Cafayate invitan a donar pelo para hacer pelucas y ayudar a pacientes oncológicas

La directora del Proyecto Lucha en Cafayate, Lucia Ramos Frías, impulsa a las personas a cortarse el pelo y donarlo para hacer pelucas para personas con cáncer y que producto de los tratamientos han perdido su pelo.

En Salta la organización Lazos de Amor hace algo similar desde hace poco más de cuatro años y hay alrededor de 400 pelucas, es por eso que Lucia se puso en contacto con las personas a cargo y decidió hacer lo mismo en su ciudad, para expandir la movida solidaria.

En diálogo con MultivisiónFederal, comentó que, el mínimo para donar son 25 centímetros dado que es lo que se necesita para hacer una peluca y “el pelo puede estar teñido o con la permanente, siempre que este en buen estado”.

Sobre el impacto que tiene su labor en las personas, comentó el caso de una mujer a la que, “le prestamos la peluca y ella me cuenta que no salía a la calle por no tener pelo o que no se miraba en el espejo para no verse aún más enferma”, la movilizó y decidió involucrarse.

Esta es solo una muestra del impacto que tiene en la vida de las personas afectadas por el cáncer el contar con una peluca gracias a la ayuda de organizaciones como Proyecto Lucha y de tantas personas que colaboran con ella.

Si te interesa ayudar a esta causa o solicitar información, te podes contactar a través de redes sociales buscándolos como “Proyecto Lucha”.