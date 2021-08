La ministra Carla Vizzotti le puso fecha a la aplicación de las terceras dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló hoy en el marco de la segunda jornada de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y afirmó que el objetivo del Gobierno es “llegar a septiembre con las segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19, en octubre con adolescentes y a partir de noviembre evaluar si estamos en condiciones de hacer un refuerzo en personas que tienen determinadas condiciones de salud e inmunodeprimidas”.

Desde la provincia de San Luis, la funcionaria nacional defendió además las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y dijo que es mentira que la cuarentena decretada a nivel nacional haya sido la más larga del mundo, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

Asimismo destacó la estrategia de priorizar la aplicación de la primera dosis para proteger a la mayor cantidad de personas lo antes posible y ahora, según lo planificado, acelerar la aplicación de las segundas dosis para prolongar la duración de la inmunidad.

“Está mostrando que tomamos el camino correcto”, dijo Vizzotti y añadió que “el objetivo de agosto se cumplió con creces, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores de la salud y a la confianza de la población, por eso es clave en septiembre, seguir completando esquemas de vacunación y sostener los cuidados, de esta forma vamos a poder sostener las actividades autorizadas y evaluar nuevas habilitaciones”.





Para defender las medidas ante las críticas de la oposición, que no apoyaron en un ciento por ciento ciertas extensiones decretadas, como el cierre de escuelas, la ministra aseguró: “Nuestro sistema de salud no iba a resistir una ola de casos como la que tuvieron otros países, con gente que moría en su domicilio o en la calle. No es cierto que la nuestra fue la cuarentena más larga del mundo”.



La llegada de las dosis de Pfizer

De cara a la llegada de las vacunas de esta empresa estadounidense en las próximas dos semanas, luego de la polémica generada meses atrás debido a las condiciones que el Gobierno no aceptaba y que impedían la compra de ejemplares, las autoridades sanitarias reunidas en San Luis acordaron que, en función de cada plan estratégico provincial, las vacunas serán destinadas a completar esquemas heterólogos y a avanzar en la vacunación de adolescentes no priorizados de 17 años.



Se espera la llegada de 19.5 millones de dosis para el último trimestre del año.

Las declaraciones de la ministra tuvieron lugar al término de la reunión, cuando brindó una conferencia de prensa en el Salón de la Puntanidad de Terrazas del Portezuelo. En ese marco, destacó que del total de la población vacunada en Argentina la mayoría tiene dos dosis y afirmó se superó el objetivo de agosto, con un 70,3% de personas de 50 años y más con esquema completo de vacunación contra la Covid-19.



Estos números son un “signo” más de que se produjo en “avance sostenido y sólido de la vacunación”, dijo Vizzotti y remarcó que en el país “hay muchas ganas de vacunarse”, situación que implica “mucho compromiso de la población”.

La ministra indicó además que se prevé que entre el 5 y 16 de septiembre arriben 400.000 monodosis de CanSino para aplicar a la población de difícil acceso: personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otras poblaciones dispersas. Y en cuanto a los próximos arribos de vacunas, señaló que entre hoy y el viernes llegarán a la Argentina 3.248.000 dosis de Sinopharm distribuidas en tres vuelos y 1.654.500 de AstraZeneca.

Ayer, en la primera jornada del Cofesa, se trató el plan de aperturas, el monitoreo de los indicadores fijados por el último DNU del Gobierno nacional y la situación de la variante Delta de coronavirus. Otros ejes temáticos del encuentro son el cronograma de arribo de nuevas vacunas y la inmunización en adolescentes.

También se presentaron el Plan Nacional de Calidad en Salud, los avances del Plan Nacional de Talento Humano (ingreso y acreditación de residencias), el proyecto de reglamentación de la Ley de Chagas y la implementación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como “De los Mil Días”. /La Nación