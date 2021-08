Victoria Tolosa Paz: “Yo no creo que haya ofendido a nadie, no tengo ningún tabú”

La precandidata a diputada del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz se refirió a la frase sobre el sexo en el peronismo que generó polémica en medio de la campaña electoral, al sostener que “tengo hijos de 27, 26 y 23 años con los que hablo así en la intimidad familiar y como madre”, y consideró que “en boca de una mujer parecería que es un escándalo”.

“No creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la ex gobernadora”, señaló la postulante bonaerense, en alusión a sus declaraciones de que “en el peronismo siempre se garchó” durante una entrevista por streaming.

Tolosa Paz defendió su comentario en el reportaje junto a los humoristas Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, por tratarse de un programa con audiencia joven. La frase sacudió la campaña electoral a menos de semanas de las PASO. El oficialismo busca recuperar y atraer la atención del público juvenil. La ocurrencia, que desató el rechazo opositor, generó además una ola de chistes y memes en redes sociales.

“Estaba sentada en ese living como si fuera con mis hijos, hablé naturalmente y utilicé la palabra ‘garchar’, que es normal para mí porque así hablo con ellos, para ayudarlos a cuidarse con el preservativo y sean responsables. Fue como un escándalo nacional, no sabía si reírme porque no podía entender”, dijo en diálogo con radio Con Vos en el pase del programa.

Y agregó: “Sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. No terminé de entender si era una crítica o una descalificación, y si una mujer no puede hablar delo goce”.

Acerca si sus dichos pudieron generar malestar, la precandidata oficialista indicó que “puso en boca lo que siente la juventud” en el marco de la emergencia de coronavirus, ya padecen en mayor medida las restricciones de no poder concurrir a “festejos masivos” “ni el baile está permitido”.

“La pandemia nos pone a todos en una situación muy tremenda y los que hacemos política tenemos que poder dialogar con distintos públicos, de eso trata”, consideró. “Hasta pedí perdón por usar esa palabra, porque la uso íntimamente, es una cosa muy de madre. Hablé de deuda, economía y peronismo. Fue increíble que tomaron solo esa palabra”, resalto.

Además de la crítica opositora, las declaraciones de la ex titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales generó algún cortocircuito al interior del Frente de Todos, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Acerca de ese comentario, Victoria Tolosa Paz le respondió: “No sé si Sergio pudo mirar toda la entrevista o se quedó con el título. Yo argumenté que es muy sano que la política se anime a construir felicidad, y es lo que haceos muchos de nosotros cuando decimos que queremos una vida feliz, con vacaciones, con consumo y disfrutando”.

La precandidata defendió las medidas restrictivas de mayor cierre de la pandemia, entre ellas, la extensión de la educación a distancia en la provincia de Buenos Aires. “Ahora parece que todos carga contra el Presidente pero se olvidan que se tomaban en acuerdo con los gobernadores, en consenso y donde no hubo grieta política, salvo el debate por la presencialidad en las escuelas que el gobierno de CABA llevó a la Corte”, dijo Tolosa Paz. “Todas fueron decisiones colectivas”, concluyó.