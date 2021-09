Ricardo Montaner contó quién sería el ganador de La Voz y una panelista salió a matarlo: ¿qué dijo?

La Voz Argentina está llegando a sus últimos días y el público ya tiene sus favoritos. Sin embargo, en los cuartos de final el jurado del reality expresó públicamente algunas opiniones sobre quién se merece el título y Ricardo Montaner fue más allá y dio el nombre de quien considera ganador.

En Intrusos, Evelyn Von Brocke se mostró indignada por el comentario del cantante y despachó su furia por haber dicho quién ganará el certamen de canto.

En los cuartos de final del team Montaner, el jurado se emocionó al escuchar cantar a Francisco Benítez: "Fran, no dejas de impresionarnos. No fallas una, todo lo que haces me gusta: bailas, me gusta, cantas, me gusta. Eres impresionante. Estoy seguro de que la gente va a votar por tí".

La devolución no le gustó nada a la panelista de Intrusos y mostró su bronca contra Rircardo: “Estoy indignadísima con Ricardo, pero indignadísima. No puede hacer lo que hizo ayer a la noche, dijo quién es el ganador, Francisco. Dijo ‘vos tenés que ser el ganador de La Voz’ y no va Ricardo, esperá los tiempos y los plazos", expresó Evelyn.

Este miércoles comienzan las semifinales de La Voz y cantarán los participantes del team de Ricardo y también de Lali. De cada equipo quedará un sólo participante que representará a su coach en la gran final el próximo domingo. /Paparazzi