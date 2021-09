Riquelme habló de todo: Villa, la salida de Russo, la Copa Libertadores y el mercado de pases

Juan Román Riquelme volvió a aparecer públicamente después de varias semanas de silencio donde pasaron muchas cosas en el día a día de Boca. La última vez que el vicepresidente dio una entrevista fue en la previa de la visita a Banfield con los juveniles de la Reserva, mientras el plantel de Miguel Ángel Russo estaba aislado por lo sucedido en Brasil.

Desde entonces, en el Xeneize se dio la polémica salida de Sebastián Villa -que hace unos días regresó al país y aseguró que Riquelme no le atiende el teléfono-, la eliminación a River en la Copa Argentina por penales y algo para nada menor: el despido de Miguel Ángel Russo para que asuma Sebastián Battaglia como entrenador de Boca.

Sobre Villa tuvo conceptos extremos: "Se tiene que presentar a entrenar, creo que el lunes porque el sábado tenemos partido en Rosario. Tiene contrato con nuestro club por muchos años, así que las cosas son normales. Preguntale a él si quiere jugar en Boca. Nosotros somos un club serio, los jugadores están todos al día, ojalá cumpla con las obligaciones que tiene. ¿Escucharon a alguien de nuestro club decir que estaba en venta? No. Puede decir una cosa, otra, pero tiene la obligación y tiene que cumplir. Le mejoramos su contrato, estuvo de acuerdo en mejorar la cláusula que tiene… Nadie salió a decir que está en venta". Y agregó: "Ojalá haya aprendido y sepa que tiene obligaciones y las tiene que cumplir. Está claro, les faltó el respeto al club, la camiseta, sus compañeros… Somos un club serio, vamos cumplir con lo que corresponde".

Por otro lado, Riquelme tuvo cierta contemplación con la situación de Edwin Cardona, cuando se ausentó ante Atlético Mineiro por ir a buscar a su familia a Colombia tras la Copa América: "Cardona fue el único de nuestro equipo que jugó esa semifinal contra Racing y de ahí le tocó viajar a Perú, de ahí a Bogotá y después se fue a Brasil. Fue el único que no tuvo vacaciones. Y también, estábamos muy emocionados porque Pavón, Briasco y Villa estaban jugando de maravilla. Cardona sabía que si volvía no iba a jugar. Yo, de Brasil habría vuelto a Buenos Aires para jugar con Mineiro y después pedía ir a buscar a mi familia, después de los partidos. La Copa Libertadores se disfruta, pero también fue el único que no tenía vacaciones y un poquito lo entiendo. A mí me gustaba jugar a la pelota, no me pierdo ningún partido".

En varios momentos de la charla, Román hizo alusión a su visión de injusticia que sufrió Boca en su serie de Copa Libertadores 2021 ante Atlético Mineiro: "Estábamos convencidos de que a Mineiro le íbamos a ganar. Le ganamos los dos partidos a Mineiro, quiere decir que las cosas están bien. Sabíamos que íbamos a jugar con River, iba a ser maravilloso y muy difícil. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos y el trabajo que se está haciendo". Después agregó: "Me preocupó haber quedado afuera como quedamos, estábamos muy ilusionados… Duele todavía. Va a doler mucho. Competimos y ganamos los dos partidos muy bien".

En otro punto álgido, Riquelme demostró que no se olvida de las críticas que en su momento le dedicó al Consejo de Fútbol el padre de Cristian Pavón: “Cristian tiene contrato hasta junio del año que viene. Cuando volvió de Estados Unidos tuvimos que escuchar al papá, que no fueron lindas (las palabras), y hace poco escuchamos que el chico está contento por cómo trabajamos en el club. El tiempo pone las cosas en su lugar. Sería un placer conocer al papá de Pavón, nunca lo vi, ojalá algún día aparezca por el predio. A Cristian se lo ve muy contento, muy bien de la lesión, lo atendimos de la mejor manera. Es un jugador importante”.