Marianela, la moza que habría estado con Vicuña, rompió el silencio

Unos días después de que Benjamín Vicuña anunciase su separación de la China Suárez, comenzaron los rumores de que el actor le habría sido infiel hace dos años con una joven que trabajaba de moza en Córdoba.

"El habría estado con una moza del lugar donde fue a cenar. Venían mal, estaban mal... La China se enteró de esta situación se enteró, por eso hubo una separación por este tema. Por eso esta crisis viene de antes. La relación viene desgastada desde hace un montón", contó Estefi Berardi en Mañanísima.

Este jueves en LAM Ángel de Brito dio más detalles de la situación con la mujer, que ahora tiene 24 años y vive en Brasil. "Esto sucedió en 2019 en una gira teatral que hacía Vicuña, fueron a comer a una cervecería muy conocida en Córdoba, y allí habría conocido a Marianela", expresó.

El conductor contó que habló con la joven por WhatsApp: "Marianela me escribió y me dijo ’te mando este mensaje para aclarar lo sucedido’ y me pone ’respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’".

Además, Ángel dijo que Marianela agregó: "No estoy a favor de chismes y rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo y vivencio otras formas de comunicación que generan amor, pasión, paz, alegría y empatía. Por ende mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz, trasmutación, perdón, cura. Gracias".

Después de escuchar la palabra de la joven, las angelitas opinaron que en vez de cerrar los rumores negando la información, lo que hizo fue alimentarlos debido a que en ningún momento dijo que lo que se dice es mentira. /Pronto

MIRÁ LAS FOTOS: