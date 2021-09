Tartagal: La joven que abortó denunció a la médica y dijo que se había arrepentido

Trascendió la denuncia que realizó la joven que se practicó un aborto en Tartagal, en el escrito aseguró que “mataron” a su bebé y que se había arrepentido de hacerse la práctica. Así lo publicó el medio Actualidad Informa, donde se adjunta una captura de la denuncia que fue radicada vía web.

“Quiero denunciar a la doctora Miranda Ruiz porque mató a mi bebé, yo quería abortar cuando fui al Hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y tía ya no quería hacerlo”, dice el escrito.

Dijo que “cuando vi a mi hija Angi, ahí decidí no hacerlo, le iba a poner Milagro a mi hija. Yo le dije a la doctora Miranda el día 24 de agosto que quería continuar con el embarazo, pero no me hizo caso y me hizo abortar”.

En un pequeño escrito describió todo lo vivido, insistió en que “me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva, yo quería que mi hija Milagro esté con vida”, inclusive contó que quiso retirarse del hospital pero no se lo permitieron, dijo que la obligaron a permanecer en observación.

En su denuncia nombra a otra persona de apellido Champisien, que sería la psicóloga del hospital sabía que se había arrepentido de hacer la práctica: “Cuando le dije esto a la Champisien me dijo ´para qué armaste tanto alboroto´ y se fue y me dejó sola”.

La Denuncia

Finalmente la joven aseguró que “todos sabían que yo quería continuar con el embarazo, se lo dije a todas las personas que estaban ahí, hasta a mis amigos, tío y tía, quiero que se haga justicia”.

El caso tomó tal revuelo que el propio Ministerio de Salud de la Nación se expidió asegurando que siguen de cerca el caso y que todo indica que se cumplió con los procesos necesarios y acorde a lo que dice la Ley.

Si bien en una primera instancia, quien radicó la denuncia contra la médica y que terminó en una detención que solo duró algunas horas; sin embargo la joven protagonista de lo ocurrido decidió materializar la denuncia el viernes pasado.