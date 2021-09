Aborto en el Hospital de Tartagal: Aseguran que el tratamiento fue autoadministrado

El caso del aborto en Tartagal ayer tomó un nuevo giro cuando se conoció una denuncia de la joven de 21 años quien aseguró que la médica Miranda Ruiz la obligó a abortar. Manifestó que ella se había arrepentido de hacerse la práctica, sin embargo continuaron con el procedimiento.

La chica expresó: “Quiero denunciar a la doctora Miranda Ruiz porque mató a mi bebé, yo quería abortar cuando fui al Hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y tía ya no quería hacerlo”.

Frente a estas manifestaciones, y el revuelo mediático y político, la médica negó que se haya realizado un procedimiento quirúrgico y que por el contrario fue mediante pastillas Misoprostol. Informó que existe un consentimiento firmado, la valoración de un equipo médico y las causales justificadas.

“El tratamiento para interrumpir el embarazo es autoadministrado, se pone la pastilla, Misoprostol, abajo de la lengua media hora y después hay que tragarla. Eso se hace cada tres horas hasta que se produce la expulsión, así es el tratamiento. No se hace por quirófano, no se hace por vía vaginal, porque es más incómodo, que alguien me explique cómo hago yo para obligar a una mujer para que haga ese tratamiento”, señaló la profesional en una entrevista en radio Nacional Salta.

La médica lamentó que el caso está siendo usado políticamente, no dudó en apuntar a la concejala de Tartagal Claudia Subelza, que fue la que dio a conocer a los medios el tema, y a la diputada provincial Cristina Fiore, ambas conocidas por su militancia en contra del aborto.

“Es increíble como la paciente, la familia y yo, estamos siendo usados políticamente por la concejala Subelza y la diputada Fiore, que militan la ley del aborto, con argumentos espurios, expusieron a la mujer mediáticamente y quisieron encarcelar a una médica en Tartagal en donde faltan profesionales”, expresó.