Vuelven los viajes de egresados, ¿qué paquetes se ofrecen en Salta y cuánto cuestan?

Por decisión del Ministerio de Turismo de la Nación, en conjunto con la cartera de Salud, más los 24 distritos y las cámaras afines del sector privado, a partir del próximo mes las provincias podrán habilitar la realización de viajes de egresados y viajes de estudios en todo el país bajo el cumplimiento de protocolos sanitarios.

Esta noticia ya despierta entusiasmo en las agencias salteñas para poder volver a reactivarse, con panoramas dispares respecto a lo que será el impacto inmediato.

Al respecto InformateSalta dialogó con el titular de la agencia Dask Travel, Matías Dousset, quien en primer lugar destacó que “ésta es una noticia tremenda para nosotros, el sector se había visto afectado por la pandemia, ya empezamos con la reprogramación al 1 de octubre esperando los protocolos de los destinos”, comentó entusiasta.

A esto contó que de la promoción que debía viajar el año pasado, el 70% decidió esperar para reprogramar el viaje, como así que se busca ofrecer otro tipo de productos pensando en el poco tiempo que han compartido los chicos por la virtualidad y el sistema de burbujas.

¿Cómo son ahora los productos que se ofrecen para las giras? “Se incluyen más días de aventura y las fiestas temáticas en la tarde, como las pool party o las fiestas de colores, todo al aire libre transformando la noche en diversión que dura toda la jornada, se hace más largo el día diversificando las fiestas”, contó. En cuanto a precios, un viaje a Bariloche ronda actualmente los $120.000 dependiendo de su traslado, por ejemplo, mientras que a Villa Carlos Paz ronda los $35.000 dependiendo su contenido.

De egresados por Salta

Del mismo modo contó que, pensando en aquellos chicos que no pueden pagar tales paquetes, tiene un producto para disfrutar en Salta, con visita al dique Cabral Corral, haciendo rafting, disfrutando los parques acuáticos como el de Cerrillos, entre otras alternativas para tener su gira en nuestra propia provincia.

Pocos chicos viajando

Por su parte Marcelo Valdez, de la firma TPA Turismo, contó a InformateSalta que hay expectativa por este regreso, pero mirando a futuro ya que son pocos los chicos que, tienen entendido, van a viajar. “Se confirmó que los viajes se comienzan a mover desde el 1 de octubre, lo que sí está viajando muy poca gente, un 5% estará viajando este año”, indicó.

“Son muy pocos los que estuvieron averiguando para viajar, esta semana estuve por Salta y por Jujuy, no es más del 5% el que está viajando, además serán viajes cortos”, agregó Valdez sin olvidarse que hay poca motivación. “Los viajes se firman en 4to año y no firmó nadie del año pasado por lo que ocurrió con la pandemia, este año se complicó mucho y había quienes ya tenían en la cabeza que no iban a poder viajar, no hay un clima de egresados”, recalcó.

Más allá de su visto bueno sobre el retorno de esta actividad ya que es trabajo para muchas familias, contó que los viajes serán cortos y que lo económico también impactará. “Yo salgo con una promo de $20.000, son menos días y menos servicios pero, si se vende algo de más de $40.000, es complicado”, espetó.