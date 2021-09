Tras la mediación y aguardando una respuesta, persiste el asentamiento en B° Puerto Argentino

Una de las noticias de esta semana fue el asentamiento por parte de una veintena de personas sobre un terreno ubicado en barrio Puerto Argentino, en cercanías a la zona de Grand Bourg en la ciudad de Salta, quienes tomaron esta medida como parte de su reclamo por soluciones habitacionales.

Así mismo este jueves por la mañana fueron llamados a una mediación en Ciudad Judicial, para tratar de mediar un principio de solución a su requerimiento de una propiedad, aguardándose ahora la continuación de dicha mediación para resolver el conflicto.

Al respecto de esta situación una de las representantes de estos asentados, Daiana, dialogó con Canal 9 Multivisión actualizando los detalles. “Esto es como una cadena, hablamos con los de mediación, deben esperar que vayan los del Instituto Provincial de Vivienda, cuando ellos digan si están de acuerdo o no (con su demanda) nos vuelven a llamar a otra reunión”, indicó.

Mientras tanto estas 20 familias con sus poco más de 15 carpas permanecen en el terreno tomado. “Por el momento no hay orden de desalojo, no hay nada por lo que estamos en mediación, se hablaba que había una orden pero no, no nos van a sacar”, recalcó la representante.

No obstante Daiana volvió a reclamar que se habría dado una irregularidad en ese lugar donde están asentados, apuntando a que esas tierras pertenecerían al centro vecinal de Puerto Argentino, pero hay una parte que habría sido otorgada a 3 familias, quedando una porción donde ellos se instalaron y la demandan.

“Nosotros vamos a seguir aquí hasta que tengamos una contestación, esperando que sea favorable”, anticipó Daiana luego de otra noche que permanecieron bajo el frío en este espacio.