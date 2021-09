Por el Milagro, así funcionarán los colectivos, el comercio y la recolección de residuos

Los salteños, que profesan la fe Católica, se preparan para vivir el momento más importante del año con la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro. A diferencia del 2020, este año la situación epidemiológica permite que las imágenes salgan a las calles y la compañía, aunque muy reducida, de fieles.

En este sentido, durante el Triduo del 13, 14 y 15 de septiembre ¿cómo funcionará la recolección de residuos, el comercio y los colectivos? Desde Agrotécnica Fueguina indicaron que los servicios de recolección y limpieza de la ciudad serán normales.

Asimismo, se dispuso que tanto el lunes 13, como el martes 14 y el miércoles 15, la recolección domiciliaria será normal, al igual que la limpieza de la ciudad. También recordaron que el martes 14 solo se debe sacar residuos secos y los otros días solo húmedos.

Como es habitual en esta fecha, la empresa realizará una limpieza exhaustiva antes y después de la Procesión de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro por las calles del recorrido y organización fijados en el marco de las medidas sanitarias.

En relación a la actividad comercial, desde la Cámara de Comercio de Salta informaron cómo se trabajará en éstas fechas especiales para los salteños. El 13 y 14 que son días no laborables, es el empleador quien determina si se trabaja o no. El miércoles 15 es feriado provincial, con el mismo tratamiento que los días no laborables.

En caso que se decida trabajar, los empleados tienen el deber de prestar servicios y cobrarán el salario simple. Si algún empleado se niega a trabajar, se le descontará el día. Si el empleador optara por no trabajar, los empleados no concurren a trabajar pero sí cobran el salario del día.

Respecto al transporte público de pasajeros, SAETA, estableció la ubicación de las paradas de cada línea urbana y metropolitana para el miércoles 15 de septiembre día en que se desarrollará la procesión con las imágenes.

El diagrama de paradas fue dispuesto por zonas y para las áreas cercanas al Monumento 20 de Febrero y la Iglesia Catedral.

Las paradas informadas por la empresa de transporte: