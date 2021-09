El presunto femicida de Marcelina Peloc no declaró y pidieron su prisión preventiva

Fue en las últimas horas del jueves cuando se conoció que el principal sospechoso y acusado por la muerte de Marcelina Peloc, víctima del femicidio cometido en B° Cuchi Leguizamón, se entregó al verse acorralado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones.

Ahora la información indica que el detenido, Melanio González, fue imputado por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, como autor del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y mediar violencia de género en perjuicio de Marcelina.

Según la información compartida por Fiscales Penales el acusado, asistido por un defensor oficial, luego de conocer la acusación en su contra, decidió no prestar declaración, tras lo cual la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prisión preventiva del presunto femicida.

Cabe recordar que González se vio forzado a entregarse en una comisaría de Cerrillos, luego de varios días de ser perseguido por la Justicia, como el principal sospechoso del femicidio de la mujer de 44 años, madre de 4 hijos, ocurrido en la madrugada del domingo.

Vale mencionar igualmente que, según se supo del caso, el atacante se habría hecho pasar por un testigo, denunciando el hecho al 911 que permitió encontrar el cuerpo y tras lo cual la policía inició el operativo para rastrear a Melanio González, cuyo celular lograron intervenir descubriendo que éste habría mantenido una charla en donde confesaba el hecho.

Quien supo pedir por su hallazgo y detención fue Rodrigo uno de los hijos de la pareja, la cual supo indicar que hace 3 años su mamá dejó la casa que compartía con el prófugo, por situaciones vinculadas al consumo de alcohol y su cambio de actitud para con su madre.

“Él la mató, encerró al perro después que la mató, él llamó a la policía pero mucho tiempo después”, supo manifestar su dolor Rodrigo agregando: “Era nuestro padre, odio no le tenemos, quiero que no aparezca muerto, después de ahí no me interesa lo que le pase. Ni se nos pasaba por la cabeza que pudiera cometer tal crimen".