Para Tolosa Paz recibieron "una cachetada" y el Presidente deberá tomar "el toro por las astas"

La candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz se refirió esta mañana a la derrota electoral de ayer en las primarias y la calificó como “una cachetada”. Hizo también una fuerte autocrítica hacia dentro del Gobierno. “Con las herramientas que usamos hasta ahora no alcanza”, aseguró Tolosa Paz, quien le pidió tanto al presidente Alberto Fernández como a los gobernadores “tomar el toro por las astas” para resolver los problemas

La candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz se refirió esta mañana a la derrota electoral de ayer en las primarias y la calificó como “una cachetada”. Hizo también una fuerte autocrítica hacia dentro del Gobierno. “Con las herramientas que usamos hasta ahora no alcanza”, aseguró Tolosa Paz, quien le pidió tanto al presidente Alberto Fernández como a los gobernadores “tomar el toro por las astas” para resolver los problemas

“Está claro que el descontento se expresa. Cuando una sociedad está descontenta es que la política de quienes gobernamos, porque esa es la herramienta que tenemos hoy, no pudo transformar la vida. Me parece que hay un Presidente y gobernadores que van a tener que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas”, manifestó la mujer que encabezará la lista del FdT, en diálogo con Somos Radio.

En ese sentido, sostuvo que el voto fue contra el Gobierno, que ahora deberá resolver “los enojos e insatisfacciones” y tener “humildad” para leer los resultados y buscar respuestas. “Las herramientas tienen que ser diferentes”, afirmó Tolosa Paz.

"Estoy como siempre, intentando ser honesta con la lectura de esa contundencia en la urnas y lo que expresa, haciéndonos cargo de eso y buscando que la política lo resuelva", dijo la candidata del kirchnerismo en territorio bonaerense.

Además, aseguró que hace cinco meses que en la coalición gobernante intentan encontrar la salida de la crisis, pero admitió que la sociedad no lo percibe. “Está claro porque el resultado está en las urnas. Más allá de lo que digamos, el mensaje no llega”, expresó luego de que oficialismo quedara 5 puntos por debajo de Juntos por el Cambio en la provincia gobernada por Axel Kicillof, un resultado inesperado para el Gobierno.

"'Así no' con esta inflación que come los salarios, que están deprimidos e intentamos recomponer, con las jubilaciones en un equilibrio por la inflación. El pueblo pide a gritos la recomposición del salario por el derrotero grande del que venimos. No podemos seguir con las mismas herramientas", finalizó.