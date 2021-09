Llegaron peregrinos de Metán y el Mercado San Miguel les ofreció un almuerzo

Con la emoción a flor de piel, el grupo de peregrinos D.A.F de San José de Metán hizo su arribo hoy a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. El año pasado no pudieron venir y este 2021, pese a las recomendaciones, decidieron salir hacia la Capital salteña.

Al llegar a la Catedral, no pudieron evitar ocultar su alegría y sus ojos se llenaron de lágrimas. “Se esperó mucho para venir, se armó el viaje en 3 días, estamos acá y no lo podemos creer. Hay mucho porque agradecer, hay mucho porque pedir, más que nada agradecer porque tenemos salud y estamos acá. Agradecer a Dios que nos dio fuerza para poder llegar, al Señor y la Virgen del Milagro. Ya está todo, ya no se puede pedir más nada”, dijo una de ellas a Telefé Salta.

En el grupo vino también una peregrina de 69 años que aseguró que va a peregrinar toda su vida. “Por devoción venimos al Señor, por amor hacemos campañas solidarias, la fe es lo que nos trae hacia ellos, cada vez más unidos. Todo era no se puede, no los dejan, no van a pasar, nosotras decíamos que si, hasta que nos dijeron que podíamos. Creo que tenemos que estar con la fe para que se termine la pandemia”, expresó.

Luego del encuentro con los Santos Patronos, José “Pepe” Muratore, su familia y los puesteros del Mercado San Miguel los recibieron con el almuerzo. Allí les prepararon pollo con papas y arroz, frutas, pan y gaseosas para que recuperen fuerzas.

Amalía, coordinadora del grupo de peregrinos del sur provincial, contó que esta caminata fue muy diferente a las otras y preparada en pocos días por las trabas que tenían para poder llegar este año.

“Luego de caminar 5 días y dormir 4 noches a la orilla del camino, pasar por frente de nuestras imágenes ha sido la bendición más grande, el culmine de tanto sacrificio. Hemos tenido mucho viento, lluvia pero nada nos ha detenido. Ahora la familia Muratore y del mercado nos reciben un nuevo año con los brazos abiertos y no hay palabras para agradecer todo lo que nos brindan”, indicó.

En este sentido, subrayó que ahora solo les resta pedirles al Señor y Virgen del Milagro que intervengan para que ceda la pandemia. “Pedirle por nuestra humanidad para que nos libre ya de esto que se nos ha llevado a tanta gente antes de tiempo y hay muchos enfermitos todavía. Así al señor del Milagro rogarle que nos libre de todo esto”.

A su turno, el administrador del Mercado San Miguel, Pepe Muratore, recordó que desde hace muchos años que empezaron a recibir peregrinos, este año creían que no iban a poder hacerlo pero cuando les avisaron que venían, se pusieron manos a la obra.

“A los puesteros les dije que venían, se pusieron a la orden y empezaron a moverse y a preparar esto que se dio. Nada de esto se podría hacer si no te acompaña la familia, mi señora que los busca en la Catedral, mis hijos sirviendo la mesa, esto es el esfuerzo de todos para recibir a esta gente que nos da el ejemplo año a año y hay que tomarlo, son una demostración de fe, de devoción y tenemos que imitarlos porque a este país es la única manera de sacarlo adelante”, manifestó.