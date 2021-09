Tras casi un año y medio, Argentina eliminó el uso de barbijo al aire libre

En conferencia de prensa, el gobierno nacional anunció este martes la flexibilización de todas las restricciones que existían por la pandemia y una de las más contundentes fue que ya no será obligatorio el uso del tapaboca al aire libre.

No obstante, se aclaró que “continúa siendo obligatoria en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas”.

La medida regía en Salta desde el pasado 13 abril de 2020, casi un mes después de iniciada la pandemia, cuando, en un mensaje por Facebook Live, el gobernador Gustavo Sáenz anunció su obligatoriedad para salir a la calle.

En aquel momento, el mandatario expresó que fue una medida que tomó después de charlar e informarse con varios médicos y que fue consensuada con los intendentes.

En la oportunidad, admitió que no tenía la certeza de que la medida sea útil, pero se sustentó en que en los países que la implementaron se detectaron mejores resultados, e insistió que prefería que lo juzguen "por haber hecho cosas de más y no por no haber hecho lo suficiente".