Biella defendió el uso del barbijo: “El virus en ningún momento se fue de Salta”

El gobierno nacional anunció hoy nuevas flexibilizaciones en relación a la situación epidemiológica actual. Uno de los puntos que más llamó la atención y que causó la indignación de los médicos fue la no obligatoriedad del uso del barbijo en espacios abiertos.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por José Zambrano y Sebastián Quinteros, el médico salteño Bernardo Biella, se refirió al tema y coincidió con el presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE), Juan José Esteban, en que aún no es momento de dejarlo.

“La ocupación en terapia en clínicas y hospitales en Salta por debajo del 50%, es una tasa importante no de saturación, pero el virus en ningún momento se ha ido de Salta. Cuando uno dice que el 50% está ocupado de COVID-19 no significa que el otro 50 está vacío, tenemos pacientes con otras enfermedades. Decir a boca suelta que uno ya no necesita usar el barbijo, quizás sea un poco acelerado”, dijo.

En este sentido, consideró que el uso del barbijo no solo evitó problemas aún mayores con este virus, sino también redujo drásticamente las internaciones por el resto de las enfermedades respiratorias comunes.

“Hoy por hoy, si bien no estamos en zona roja, tenemos una tasa de ocupación importante. Yo creo que esta medida que tomó el gobierno nacional es netamente electoral. A mí me encantaría no usar el barbijo, pero como médico, hay que tener responsabilidad, tenemos que ver día a día que va a pasar con la variante Delta”, disparó.

Asimismo, sostuvo que en lo personal, él hubiera mantenido el uso del barbijo por al menos 30 días más. Además, consideró que el aforo de un 50% para el público en las canchas se puede dar, pero para ello es fundamental la vacunación.

“Hay que generar la inmunidad de rebaño, con los cuidados y con la vacuna. Todos queremos la libertad pero queremos una libertad cuando nos corresponde esa libertad, no una que nos vaya a poner en riesgo más adelante por ser un mero hecho electoral”, manifestó.