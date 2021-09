Nallar criticó las medidas del Gobierno: “No sé si es momento de dejar de usar barbijo”

De forma repentina, el Gobierno de la Nación anunció que dejará de ser obligatorio el uso de barbijos al aire libre, según lo indicado por la ministra de Salud Carla Vizzoti, junto a otras medidas que anticipan la liberación general de actividades, reuniones y turismo ante la pandemia.

En ese contexto InformateSalta dialogó con el doctor Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia quien se mostró crítico ante la disposición del no uso del tapabocas en espacios abiertos. “No sé si es exactamente el momento ideal para dejar de usar el barbijo, por supuesto que viene una época de calor y demás, donde uno mantiene distancia con los pares, estando al aire libre a más de 2 metros, podría haber cierto relajamiento, pero no creo que el mensaje sea de un relajamiento total”, aseveró.

Dicho esto manifestó que “no es la situación epidemiológica, yo separaría las medidas infectológicas de las medidas políticas”. Para ser más claro explicó que “infectológicamente, me gustaría que sea todo paulatino, si vuelven las actividades –y yo soy pro apertura de todo con protocolos- y que el mensaje sea que pasó todo, eso no es bueno, el mensaje tiene que ser que pasó lo peor pero todavía no terminó” la pandemia.

“Son medidas de tenor político seguramente, lamentablemente no es infectológico, hay que basarse en la evidencia científica, esta semana tuvimos un fallecimiento por variante Delta”.

En este punto y ante la aún latente amenaza de la variante Delta, el doctor Nallar subrayó que pese a que dicha cepa aún no es la predominante, “en algunas semanas según los especialistas va a serla, hay circulación de la variante y no sería bueno que estemos totalmente relajados”.

Recalcando que él está a favor de la reapertura de actividades y comercios, repitió que todo debe hacerse con protocolo, “que el manejo no sea que todo terminó, los hospitales están abarrotados con patologías crónicas que hemos postergados, ¡imagínense si hay un pico de COVID por Delta!”, previno.

“El mensaje de sacarse el barbijo no es el adecuado, lo ideal sería que se use un tiempo más, debemos aprender del mundo, no tomar medidas políticas sino infectológicas”