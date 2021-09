Denuncian que unos perros atacaron a una beba y a su niñera embarazada en Metán

Marina es mamá de Fernanda, una nena de 2 años y medio quien fue atacada por perros el día 9 de septiembre en el B° Granadero Díaz, en el pasaje San Luis al 400 en horas del mediodía, cuando paseaba con su niñera Carolina, una mujer que estaba embarazada de 7 meses.

La menor que sufrió un corte en la zona de las costillas y su madre radicó la denuncia en contra del señor Martín Arroyo, quien sería dueño de una Librería llamada Silvana, además del dueño de los perros.

"La niñera sale a pasear con la beba de 2 años y medio y los perros los atacan. Anterior a todo esto, en tres oportunidades estos perros que están afuera todo el día, me atacaron tres veces. Caí de la moto pero no fui a la comisaría y no quise hacer denuncia porque no fue tan grave, pero ahora que ataque y muerda a mi bebe, es otra cosa, hice la denuncia y hasta ahora no tengo respuestas, no sé si lo notificaron" explicó la mujer por El Vocero de Metán.

Marina se mostró preocupada por la situación que viven ella y sus hijas, ya que no pueden transitar por la zona con tranquilidad porque los animales siguen sueltos.

"Necesito una respuesta, necesito que él vea que va hacer con los perros no son perros para andar afuera. Son perros peligrosos y están afuera todo el día. Tuvo problemas con otros vecinos. Mis hijas no pueden llegar a la casa tienen que dar toda la vuelta para llegar, no se puede vivir así es Injusto" concluyó esperando una urgente intervención en caso.