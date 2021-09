El deportista salteño Maxi Arce Simo estará presente en una nueva semifinal de Padel

El Salteño Maxi Arce Simo junto a su compañero Franco Dal Bianco accedieron a una nueva semifinal del circuito Internacional APT TOUR al ganarle en 2 sets a Almada - Bejarano en el torneo que se juega en Sevilla y entrega premios en efectivo y puntos para el Ranking APT dónde están sembrados como pareja número 2 del circuito y mirando de cerca a los número 1.

Mañana a las 12, hora de Argentina enfrentarán a Melgrati – Oliveira, buscando una nueva final en este circuito.

Apenas finalizó su partido, Maxi atendió a los medios presentes y una vez más no se olvidó de su Salta querida "aprovecho este momento para agradecer tantas muestra de apoyo en las redes sociales. Sé que en los clubes en Salta estuvieron reunidos mirando la transmisión oficial y de verdad que dentro de la cancha y a pesar de los kilómetros su aliento me sostiene y me hace dar el máximo, mañana entregaré todo como lo hago habitualmente por mi familia, mi provincia y todo el equipo que trabaja muy fuerte para que podamos tener estos resultados", concluyó el salteño.

Mañana, con transmisión oficial en YouTube APT PADEL TOUR, una vez más toda Salta estará pendiente de su principal exponente a nivel mundial haciendo fuerza para que Maxi pueda estar en una nueva final.