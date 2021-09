¡Alerta, estafas! Quiso vender su bici por Facebook y le robaron casi $600 mil

Los casos referidos a estafas no cesan en Salta, con el peligro latente del accionar de estos malhechores y las recomendaciones para evitar caer en sus trampas, como la que pasó un salteño a quien lo encausaron con la mentira de una trasferencia bancaria errónea, terminando con el bloqueo de su cuenta de homebanking y el robo de medio millón de pesos.

Matías es el damnificado en este caso, quien fue víctima de una estafa telefónica cuando quiso vender su bicicleta por la red social Facebook, mediante la cual un sujeto se comunicó con él y le mintió que le había hecho una transferencia errónea. Con esta mentira y tras un ir y venir al banco, a Matías le terminaron robando $580.000.

En diálogo con el programa Central Policial de CNN Salta -94.7 MHZ- el hombre contó la situación que vivió por este embaucador, a quien identificó como Guillermo Valverde. “Le di mi número de cuenta y al rato me llamó que decirme que se había equivocado y que en lugar de transferirme $10 mil me había transferido $100 mil. Me fijé en mi cuenta y no tenía nada, entonces él me explicó que habían bloqueado la cuenta, y que me iban a llamar del banco”, relató primeramente.

Su relato continuó indicando que a los minutos se comunicó con él otro tipo, que se presentó como Carlos Aráoz, diciendo que era de la parte informática de una firma bancaria. ”Me dice que tenía que hacer un blanqueamiento de esa plata, me vuelve a llamar, me reitera que hubo un error de sistema y que toda la plata de su cuenta, que eran $580 mil, había pasado a la mía", rememoró.

En medio de la artimaña, este estafador le pidió a Matías que fuera al cajero, luego que éste le confiara su token de seguridad. “Hice una transferencia de $100 mil y quedaron dos de $150 mil, que no se pudieron hacer. Aráoz me dijo que vaya por ventanilla a sacar la plata. Cuando voy, me llaman de la parte de fraude del Banco Macro y me preguntan si había hecho una transferencia de $99 mil y dos de $150 mil”, explicó sobre lo que ocurrió después.

Posteriormente realizó distintas transacciones tratando de solucionar este problema, con devoluciones y faltantes. “Días después le quise escribir para saber cómo le había ido con la cuenta, y me había bloqueado. Hay me di cuenta que me habían estafado porque había un préstamo de $580 mil pesos a mi nombre. Con el token me bloquearon el homebanking para poder usarlo, y solicitaron el préstamo a mi nombre", manifestó cómo se percató de lo ocurrido.