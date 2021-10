Denuncian agresión, discriminación y abuso de autoridad en el Mercado San Miguel

Una madre desesperada se contactó con la Redacción de InformateSalta para hacer pública una denuncia en contra del personal de seguridad del Mercado Municipal.

La mujer, identificada como I.R., narra: “Fui con mi hijo a comprar al mercado, por la puerta de calle Florida había 2 hombres en el acceso para poner alcohol y controlar la temperatura. Mi hijo llevaba un tapabocas que le cubre desde el cuello hasta la casi los ojos, y yo un barbijo quirúrgico común”.

Prosiguiendo con el relato, continuó: “Uno de los hombres, quien dijo llamarse Jorge Herrera, le impidió el paso a mi hijo aduciendo que el tapabocas no era un barbijo y que todos cuando entraban se lo bajaban. Me pareció un absurdo total porque con ese criterio yo también – como la mayoría – me podría bajar el barbijo”.

“El tal Herrera no entró en razón y no pudimos ingresar. A todo esto, mi hijo que padece síndrome de Asperger, se deprimió totalmente porque hemos concurrido muchísimas veces al mercado y a otros lugares con el mismo u otro tapabocas y es la primera vez que nos impiden la entrada porque no es barbijo".

Asimismo, contó que se dispuso a dejar registro tomándole una foto al personal de la puerta: “Cuando me disponía a sacarle una foto, se metió al mercado y el otro hombre me llamó y me dijo que podía hacer la denuncia en una dependencia que hay allí dentro. Cuando lo llamo a mi hijo, me dijo que él no podía pasar, le expliqué de su discapacidad y del estado emocional por su frustración, no podía dejarlo solo. No hubo caso, así que quiero hacer público éste abuso y absurda discriminación de la que fuimos víctimas”.

Para finalizar, dejó en claro que prolifera la falta de empatía por las circunstancias particulares de cada persona:

“La peor parte la llevó mi hijo porque de inmediato tuvimos que regresar a casa a tomar un ansiolítico. La ignorancia y la falta de discernimiento, también causan daño”.