Por estafas y maltratos, le llueven las denuncias a un supuesto técnico de un servicio oficial

Un comerciante del centro que se dedica supuestamente al arreglo de máquinas marca Epson y asegura ser del servicio técnico oficial fue escrachado públicamente en las puertas de su local, ubicado en Balcarce 775, por un grupo de clientes que aseguran haber sido estafados.

En diálogo con InformateSalta, una de las damnificadas contó que en su caso ella le dejó para que le arreglara una máquina de fotos profesional pero nunca lo hizo y encima nunca se la devolvió, pero no es el único caso.

“En este local, muchos de nosotros vinimos a dejar máquinas para arreglar y nunca nos la devolvieron. Tiene muchas denuncias en Defensa al Consumidor pero nunca se presenta a las audiencias, porque no les importa las denuncias penales y civiles que le hicimos”, dijo.

En este sentido, contó que llegó al local al ver publicaciones en grupos de Facebook en las que alardea de ser un profesional certificado, tener muchos locales y empleados a cargo. “Yo llamé a Epson y me dijeron que no, que tienen otro servicio oficial. No nos dan solución, estamos en la nada, perdimos plata, tiempo, me costó muchísimo llegar a juntar la plata que vale una máquina de fotos profesional para perderla de un día para el otro. En Defensa al Consumidor hay más de 16 denuncias y lo único que hicieron es multarlo”.

Por su parte, otra de las presentes manifestó que llevó su impresora para una limpieza y él le dijo que tenía que cambiarle los cabezales, lo que tiene un costo de 12 mil pesos. “Primero me dijo que le de la mitad y cuando esté la máquina la otra mitad. Tengo el recibo que me debe los 12 mil pesos”, expresó.

Además, lo denunció por maltratos porque cuando se acercó este fin de semana a reclamarle que le devolviera el dinero, la agredió físicamente. “Yo cuando pregunté en Alguien sabe Salta salió mucha gente que fue estafada por este señor y uno cuando se pone a buscar las denuncias o los escraches, no aparece nada. Investigué que tiene muchos grupos en los Facebook y baja las publicaciones”.

Asimismo, otro de los damnificados aseguró que hace un año atrás trajo su computadora para que le instalaran un sistema continuo y nunca más la volvió a ver. “Nunca ingresó al servicio técnico, luego empezaron a aparecer las excusas, que tiene cáncer o que se inundó el local, excusa tras otra. Somos un montón de personas a las que les terminó haciendo lo mismo”, manifestó.