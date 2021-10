Salta amaneció a oscuras, una falla en transformadores dejó sin luz al centro

Aquellos que este lunes madrugaron para ir a trabajar o prepararse para las clases, cuando fueron a prender las luces se toparon con que no había energía eléctrica, los electrodomésticos no andaban y el televisor no prendía, entre otros episodios sorpresivos.

Esta situación se debió a un corte de luz que afectó la zona centro, sur y este de la ciudad de Salta, luego de que dos transformadores de la “Estación Transformadora Salta Sur” perteneciente a TRANSNOA sufrieran algún inconveniente no especificado.

El parte difundido sobre lo ocurrido, se señaló: “Informamos que, debido a motivos que aún se están investigando, salieron de servicio transformadores Nº 2 y 3 de la Estación Transformadora Salta Sur de la empresa transportista TRANSNOA, afectando la distribución en zona centro, sur y oeste de la ciudad de Salta”.

No fue hace mucho que se produjo otro corte de similares características en la ciudad de Salta, con el centro capitalino a oscuras por una falla que se produjo igualmente en los transformadores. No obstante, este lunes para minutos después de las 7.00 el servicio ya había regresado.