Un gato, el responsable del corte de luz en Salta, ¿qué fue lo que pasó?

Esta semana corta comenzó de forma inesperada para gran parte de la ciudad de Salta y alrededores, ya que sus habitantes al despertarse se toparon con que no tenían luz, no podían usar sus electrodomésticos, no tenían servicio eléctrico en definitiva.

La primera información respecto a esta situación indicó que la interrupción en el servicio del suministro de energía se debió a problemas en los transformadores 2 y 3 de Trasnoa, pero que el desperfecto ya había sido arreglado.

¿Qué fue lo que ocurrió precisamente? Al respecto Jorge Salvano, gerente de Administración y vocero de EDESA, habló por FM Profesional donde amplió los detalles indicando primeramente que el fallo se originó en una celda de media tensión vinculada a los transformadores 2 y 3, como así su salida de funcionamiento.

“El motivo fue ocasionado por un animal, un gato que se metió lamentablemente dentro de la celda de media tensión y originó, en definitiva, un contacto a tierra ocasionando la falla”, explicó Salvano.

Reconociendo que esto no es habitual que suceda, contó que todas las celdas de energía tienen sus equipos cerrados pero evidentemente el felino hizo de las suyas para encontrar un hueco donde entrar y donde, aparentemente, habría accedido buscando calor ante el frío de anoche.

Sin embargo y pese a este hecho particular, el vocero contó que todo está operativo nuevamente. “Ya está todo el servicio repuesto, normal, se debe hacer una reposición porque esta descarga ocasionó la rotura del interruptor de esa celda, se está trabajando en su mantenimiento”, contó otros detalles para concluir.

“El resto del sistema está normal”