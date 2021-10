Tras las críticas, L-Gante blanqueó el motivo de su entrevista con Alberto

El encuentro entre L-Gante (21) y Alberto Fernández (62) este fin de semana en la Quinta de Olivos generó una repercusión inusitada en las redes sociales, donde el artista del momento cosecha millones de seguidores.

Atento a las críticas que le hicieron por su visita al Presidente, Elian Ángel Valenzuela? (tal es su verdadero nombre) contó en sus historias de Instagram y Facebook cómo se orquestó la mencionada reunión y aclaró que no le importan "los partidos políticos".

"Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras...", comenzó diciendo el creador de la cumbia 420 luego de que el mandatario compartiera en su canal de YouTube un fragmento de la entrevista.

Y siguió: "Yo soy Elian Ángel Valenzuela, mas conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento".

"Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche", continuó el cantante.

Y completó, visiblemente molesto por las críticas que le dejaban y blanqueando el motivo de su entrevista: "A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue".

L-Gante le contestó a los haters que apuntaron en su contra por haberse reunido con Alberto Fernández. Captura de Instagram



Además, en otra historia que subió a sus redes, y fue reposteada por su novia, Tamara Báez (22), el músico agregó junto a una imagen de su encuentro con Fernández: "No es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420".

Durante el encuentro, el mandatario se interesó por conocer la historia del artista, quien el pasado 13 de septiembre, horas después de que celebraran en el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtió en papá primerizo.

"¡Felicitaciones por Jamaica, qué linda!", expresó Fernández, quien estaba acompañado por su mujer, Fabiola Yáñez (40), embarazada de tres meses y medio, cuando recibió a L-Gante, a su novia, y a la mamá de este, por Claudia Valenzuela.

Además, durante la charla, Alberto celebró el video del abecedario que el músico grabó para ayudar a todos los nenes en sus estudios iniciales y aseguró: "A, B, C, D, ese lo vi, no fue una boludez. Hasta a mí se me pegó".

"Eso estuvo buenísimo, es una herramienta... todo lo que cantaba yo del barrio, de las secuencias, las drogas, (los chicos) lo tomaban como diciendo ’vamos a hacer esto’ y desde ahí yo quería corregir eso, (decirles) ’esto no está bueno’, de que pasa, pasa... pero no está bueno, que quede en una historia y no en un paso a seguir", explicó el joven artista.

"Ayer lo recibí a Elian, L-Gante. Un joven talentoso y muy comprometido con la realidad de la juventud en Argentina. Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo", aclaró el Jefe de Estado al comienzo de la transmisión que se subió este domingo en su canal de YouTube.

Y sumó: "Quería escucharlo. Me importaba su mirada sobre el presente. Sé muy bien cómo lo valoran sus millones de seguidores. Acá van fragmentos de nuestra charla franca y sincera, despojada de formalismos". /Clarín