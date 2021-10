“El Frente de Todos está debilitado por eso no consigue quórum”

Así lo expresó la diputada Nacional Virginia Cornejo (Juntos por el Cambio), explicando las razones de la disyuntiva con el oficialismo que derivó en la suspensión de la sesión especial que había convocado el bloque oficialista.

Los legisladores de Juntos por el Cambio expresaron en un comunicado que el bloque oficialista "convocó el viernes a última hora, con posterioridad al cierre de la mesa de entradas y por correo electrónico, a una sesión especial sin acuerdo de ningún tipo con nuestro interbloque” y agregaron que "las sesiones especiales se solicitan con temario acordado y los bloques que las piden garantizan el quórum”.

La oposición acusó al Frente de Todos de querer decidir y presionarlos a través de los medios. “Si el Gobierno quiere dialogar acá estamos, si quiere imponer que no cuente con nosotros. Representamos a millones de argentinos que le dijeron basta a la prepotencia, a la falta de diálogo y al avasallamiento a las instituciones”, exponen.

“Nosotros buscamos el consenso, que haya temas que son de una profunda preocupación de Juntos por el Cambio pero esto no se logró, la verdad es que son cosas necesarias llegar a consensos, aunar criterios, dentro de lo que es una convocatoria a sesión extraordinaria”, dijo en InformateSalta Virginia Cornejo.

La oposición llevó un temario alternativo en el que también estaba presente la iniciativa sobre etiquetado. “En nuestro caso tenemos mucha preocupación sobre lo que es la emergencia educativa, necesitamos tratarla, necesitamos la presencia del ministro de economía por el presupuesto 2022, que fue presentado el 15 de septiembre y no conseguimos que el mismo comience su debate. Salta es una de las provincias con más necesidades que necesita inclusión de muchas obras dentro del presupuesto y esto no se trató porque no funcionan las comisiones para sacar dictámenes”.

La legisladora consideró que no puede quedar la decisión de qué es lo importante a tratar sólo en un frente político. “El Frente de Todos no aceptó ninguna de nuestras propuestas, no quisieron consensuar otros temas más que los que ellos propusieron. Sin dudas está muy debilitada esta fuerza política porque no consiguen el quórum para hacer una sesión especial”, agregó.