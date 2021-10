"Sentí una explosión debajo de la tierra", los relatos sobre cómo se vivió el sismo en El Galpón

Grande y repentino fue el susto que vivieron los habitantes de El Galpón cuando, cerca de las 21.00 horas de este miércoles, la tierra decidió sorprenderlos con un fuerte sismo que causó alarma entre los residente de esa localidad metanénse, quienes aún mantienen vívidos los recuerdos del movimiento telúrico del 2015.

Los datos del INPRES sobre este temblor indicaron que la magnitud fue de 4.8°, con epicentro a 19 kilómetros al este de Metán, a las 20.38 horas exactamente y con una profundidad de 26 kilómetros alcanzando una medición de grado IV, datos que reafirman la fuerza de esta “sacudida” que tuvieron los galponenses.

Junto al miedo de lo ocurrido, muchas fueron las voces que se manifestaron al respecto contando cómo vivieron el temblor. “Estábamos bailando, ensayando, salimos todas corrieron”, señalaron unas chicas al medio Expresión del Sur.

Por su parte otra vecina comentaba cómo lo vivió. “Estaba en mi casa, en el comedor sola, sentí lo mismo que en el temblor pasado, como una explosión debajo de la tierra y se sacudió; gracias a Dios ha sido corto”, manifestaba su experiencia.

Mientras tanto el medio El Vocero de Metán pudo dialogar con gente que no sintió el temblor pero que igualmente se enteró del mismo. “Recién me mandaron un mensaje pero no lo sentí, me dijeron que fue fuerte”, aseguraba un transeúnte.

A todo esto el intendente Federico Sacca estuvo con funcionarios municipales relevando la situación. “Estamos preocupados por lo que hemos vivido, por el evento sísmico que es una mezcla de lo que ya hemos vivido, mucha angustia en la comunidad, nos reunimos con bomberos, con la policías, estamos comunicados con el hospital, sabemos que están atendiendo gente por situaciones de angustia y temor”, enfatizó.

Quien también habló fue Marcelo Valdez, recién asumido como jefe de la Subcomisaría local, indicando que dos personas sufrieron descompensaciones por el susto y tuvieron que ser trasladadas al hospital San Francisco Solano. “Una persona se descompuso y otra tuvo convulsiones. Estamos haciendo un relevamiento, hasta el momento no se reportaron daños de consideración ni personas heridas”, contó al diario El Tribuno.