Presunto femicidio en Rosario de la Frontera, encontraron sin vida a una policía

La tarde de este jueves se vio convulsionada en la localidad de Rosario de la Frontera, luego que se produjera un presunto femicidio. Según las primeras informaciones, se habría encontrado una mujer sin vida dentro de una vivienda en el barrio Carmen Salas.

#Salta #RdelaFrontera #Femicidio El fiscal penal Oscar López Ibarra se encuentra en el lugar donde una mujer que se desempeñaba como efectivo policial, fue encontrada sin vida. — Ministerio Público (@FiscalesPenales) October 7, 2021

El domicilio ya fue cercado por la policía mientras se desarrollaban las tareas de investigación pertinente familiares de la víctima llegaron desesperados al lugar pidiendo explicaciones de lo sucedido. Igualmente se hizo presente el fiscal Oscar López Ibarra para tomar conocimiento de lo ocurrido.

El medio SM Noticias dialogó con el comisario Carlos Alarcón quien tomó cautela de confirmar las versiones que circulan. “No tenemos una versión oficial, esperamos al personal del CIF y a los investigadores fiscales a que realicen el peritaje, no podemos ampliar sobre alguna situación ni aseverar nada”, atajó el efectivo.

No obstante el medio contó que las primeras versiones no oficiales sobre este presunto femicidio indican que habría ocurrido en la madrugada de este jueves. Como la víctima, una femenina de la policía, no se presentaba a trabajar la fueron a buscar y se toparon con que estaba sin vida dentro del domicilio. Se busca dar con el posible responsable, quien sería la pareja de la oficial.