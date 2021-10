Comercio de acciones y de divisas para principiantes. ¿Qué necesitas saber?

Es probable que más de una vez te haya picado la curiosidad y hayas pensado en invertir en acciones o divisas. Hoy repasamos algunas ideas clave que te pueden ayudar a tomar esta decisión.

Invertir con poco dinero



No es necesario invertir grandes cantidades para poder tener acciones comprar y vender. En la actualidad con poco que ahorres puedes invertir, otra cosa es conseguir tener un salario. Para ello se necesita ser un profesional del trading. Para vivir de ello hay que tener una cuenta mayor.

¿Por qué invertir?



Puedes crear una empresa y probar suerte o invertir en la bolsa de valores en las empresas que son grandes y ya han tenido éxito. Pensar en qué quieres hacer con tus ahorros requiere de una buena planificación. No hay ideas malas, solo una mala planificación y un mayor o menor riesgo. Diversificar entre varias empresas que han triunfado es una buena manera de invertir.

Aparte de la inversión en bolsa, también puedes, mediante el mercado de divisas, puedes invertir en la moneda de cada país. Es una manera de invertir en el potencial de crecimiento que tiene dicho país.

Guía de inversión



No hay una única manera de hacer las cosas, pero un buen modelo a seguir si deseas empezar en el bróker forex o en el mercado de valores, oro, metales etc. sería el siguiente:

Ahorrar; al menos un 5% o un 10% de tus ingresos mensuales. Formarse; antes de tomar ninguna decisión es básico aprender un poco sobre cómo funciona el mercado. Puedes probar con cursos, mentores etc. Estrategia; analiza muy bien el mercado en el que te interesa operar. Simulación; no debemos apostar dinero si no es algo que haya sido probado en el pasado. Por último, el paso a la realidad. Es el paso final y el más importante, solo si es factible hacerlo.