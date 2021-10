"No sé que me pasó, soy una bestia", el mensaje del femicida prófugo de Rosario de la Frontera

Fue el jueves de la semana pasada cuando Rosario de la Frontera se veía convulsionada por el femicidio de una mujer policía, identificada como Gladys Paz, a quien encontraron sin vida en el interior de su hogar, luego que la fueran a buscar tras no presentarse a trabajar.

Con el hallazgo de su cuerpo inició la búsqueda de Jorge Nicolás García, también efectivo de la fuerza y principal sospechoso del asesinato quien se encuentra prófugo hasta el momento, como asimismo no se sabe del paradero del hijo que tuvo con Gladys, siendo ambos intensamente buscando por las autoridades.

No obstante y mientras la policía lo busca, García se habría comunicado a través de unos mensajes por celular donde dijo que no sabe qué fue lo que le habría pasado al momento del crimen, como también autodefiniéndose como “bestia”.

Según informa el medio Expresión del Sur, desde el entorno familiar dieron a conocer mensajes de las redes sociales donde el hombre responde a una amiga de la víctima, quien se habría comunicado con García mediante una cuenta que después fue eliminada.

“Por qué le hiciste esto, todo te daba, nunca te hizo nada, nunca te mezquinó nada y mirá cómo la dejaste”, son algunas de las palabras que la amiga de la víctima le mandó al prófugo, mensaje que dio lugar a las respuestas de éste.

“Tenés razón, no sé qué me pasó”, le dijo García primeramente agregando en otros mensajes: “La amé tanto a mi gringa…ahora me voy con ella, a estar a su lado”. También le contestó: “No puedo vivir sin ella…cuidalo a Benicio (el hijo de ambos) si podés. Perdóname, soy una bestia”, autodefiniéndose por el crimen que habría cometido días atrás.

García, después de haber discutido con Gladys en un domicilio de barrio el Carmen Salas de la localidad fronteriza, huyó en su motocicleta marca CORVEN azul francia, vistiendo un pantalón deportivo color oscuro (azul o negro) y campera color negra tipo rompevientos. De acuerdo al informe preliminar de la causa de muerte, se supo que la víctima recibió un disparo de arma de fuego.