Rosario de la Frontera: Buscan al hijo y a la pareja de la víctima

El fiscal de Rosario de la Frontera Oscar López Ibarra investiga un terrible hecho ocurrido en las últimas horas, en una vivienda del barrio Carmen Sala encontraron a una policía identificada como Glady Paz sin vida y con varios impactos de bala, ahora buscan a su hijo y su pareja, también perteneciente a la fuerza.

Según pudo conocer InformateSalta los efectivos llegaron al domicilio cerca de las 13:45 porque el sospechoso, Nicolás García no se había presentado a trabajar y como no respondía las llamadas ni los mensajes fueron a buscarlo.

En el domicilio tampoco les abrieron la puerta por lo que tuvieron que ingresar a la fuerza, allí encontraron a la víctima recostada en su cama y sin signos vitales, a simple vista se evidenciaron heridas de bala y de inmediato se dio aviso a la policía.

Hasta el momento no hay rastros de su pareja, quien desapareció junto a una motocicleta, además hay preocupación porque se habría llevado al hijo de la víctima de quien no se pudo precisar su edad. Hasta el momento no se sabe si existían antecedentes de violencia.