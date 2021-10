Interpol se habría sumado a la búsqueda del femicida prófugo de Rosario de la Frontera

Rosario de la Frontera no sale de la conmoción tras el crimen que tuvo lugar días atrás, cuando Gladys Paz, una joven policía de esa localidad apareció sin vida en su domicilio, iniciando la búsqueda de su pareja, Nicolás García, principal sospechoso por el femicidio.

En medio de la conmoción, familiares de la víctima se reunieron con el fiscal penal Rodríguez López, quien les indicó que la Interpol se habría sumado a las tareas de búsqueda para dar con el paradero del prófugo y de su hijo, de quien tampoco se conoce su ubicación.

Según informa el medio El Expreso, el fiscal le comunicó a la familia de Gladys Paz que el cuerpo hallado en las últimas horas no corresponde a García, sino que se trataría de una persona en situación de calle que murió por causas naturales.

Así mismo les confirmó que continúa la búsqueda del acusado con la intervención de la Interpol, tratando de dar con su paradero, después de haber discutido con Gladys en su domicilio de barrio el Carmen Salas de la localidad fronteriza, huyó en su motocicleta vistiendo un pantalón deportivo y campera negra tipo rompevientos.

“Te pido que te entregués”

A todo esto Eliana Paz, prima de Gladys, habló con el medio AgendaSalta donde se dirigió directamente a García pidiendo que se entregue a las autoridades tras el crimen que habría cometido, recordando igualmente a su pariente destacando lo buena persona que era.

“Siempre fue una chica muy buena. Nunca se metía en problemas con nadie, se saludaba con todo el mundo. Ella vivía y trabajaba para su hijo, siempre estaba pensando que su hijo esté bien y que progrese. Tuvo la maldita suerte de encontrarse con ese enfermo”, manifestó.

Del mismo modo protestó sobre el hecho que García, aún prófugo, intercambió mensajes en los que expondría su arrepentimiento del crimen. “Todavía no tenemos la certeza de que lo están ayudando, pero es obvio, creemos que lo están escondiendo”, consideró la primera recalcando: “No le creo nada, porque si lo hubiese querido hacer, ya lo hubiese hecho. Si estaría arrepentido como él dice, ya se habría entregado”.

“Sólo sé que hay rumores que dicen que él le tenía celos al bebé, no sé si será cierto”

Por último se animó a escribirle unas líneas al prófugo, pidiendo que se rinda y enfrente a la Justicia. "Lo único que te pido es que te entregués, que no seas cobarde o sino matate y que tu cuerpo aparezca. Vivo o muerto, pero queremos que des la cara. No podés seguir huyendo y a los que te están ayudando que piensen que tienen hermanas, que tienen hijas, que tienen familia y no les va a gustar pasar por esto”, escribió.