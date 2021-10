“Lo voy a buscar por cielo y tierra”, el testimonio del padre de la policía asesinada

Rosario de la Frontera salió ayer a las calles con un pedido de justicia por el femicidio de Gladys Paz, la mujer policía que murió presuntamente en manos de su pareja Jorge Nicolás García, también integrante de la fuerza, que por estas horas continúa prófugo.

Anoche un importante grupo de vecinos se manifestó hacia la Fiscalía Penal de esa localidad pidiendo celeridad en la causa. Durante la marcha, la madre de la víctima sufrió una descompensación y debió recibir atención médica.

Su padre, en tanto, cuestionó la investigación y aseguró que si es necesario él hará justicia por mano propia. “No me dan una respuesta que pasó con él, con un asesino, él sabe bien que conmigo lo que hizo, me las va a pagar bien pagadas, si la policía no hace nada, yo me voy a hacer cargo, lo voy a buscar cielo y tierra”, dijo a Multivisión Federal.

En este sentido, aseguró que ni la policía ni la justicia se encuentran averiguando el paradero del presunto femicida. “Lo quiero vivo o muerto. Le pagó 5 balazos, para qué, si con uno es demasiado, la mata. Es un asesino”, disparó.

Por su parte, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, mantuvo hoy una reunión con miembros de la familia de Gladys Paz en la sede fiscal. Durante la reunión fueron puestos en conocimiento de las actuaciones que se llevan a cabo y de los derechos que los asisten como víctimas y acordaron mantener una nueva reunión en el transcurso de la semana.